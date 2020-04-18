خالد كمال: "تحمست لشديد الخطورة عشان أكون في ضهر العوضي.. وأعود لحسام علي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

أعرب الفنان خالد كمال عن سعادته بتجربته الدرامية في مسلسل "شديد الخطورة"،الذي انتهى من تصويره.

وقال خالد في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إنه يجسد بهذا العمل شخصية ضابط شرطة يحقق في إحدى الجرائم التي تقع بالمسلسل الذي يتكون من ٧ حلقات، ويقوم على توليفة درامية شيقة للجمهور.

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وعن العوامل التي حمسته لخوض هذه التجربة، قال: "حمسني للمسلسل فكرة إني أشتغل مع حسام علي في عمل فني، واشتغلنا مع بعض في فيلم إبراهيم الأبيض وكان وقتها يعمل مخرج مساعد عام ٢٠٠٨، ومن ساعة ما بدأ يتولى إخراج أعمال لم نتقابل معا في عمل فني، ودي كانت أكتر حاجة محمساني للتجربة، وحمسني أيضا للتجربة إني أبقى مع أحمد العوضي، وكنت حابب أكون في ضهره في أول بطولة ليه في الدراما، ودي التجربة التالتة التي تجمعني مع العوضي بعد (العهد) و(متخافوش) ".

"شديد الخطورة" يتناول قضية الهاكرز وخطورتها على الأمن القومي، واستخدامها بشكل كبير لضرب مؤسسات الدولة، حيث تعرض كل حلقة فى 30 دقيقة، وهو أول مسلسل في الدراما المصرية وينتمي لنوعية مسلسلات الـ7 حلقات.

المسلسل من تأليف محمد سيد بشير، وإخراج حسام على، ويشارك في بطولته كل من رياض الخولي، هادى الجيار، خالد كمال، محمود حجازي، ناهد رشدي، حمزة العيلي حسنى شتا، ومن إنتاج شركة سينرجي.