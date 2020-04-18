بعد غضب خالد النبوي.. بوستر الدعاية النهائي لمسلسل "لما كنا صغيرين"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر: عرض المنتج أحمد عبدالعاطي على صفحته بمواقع التواصل الاجتماعي البوستر الدعائي النهائي لمسلسل"لما كنا صغيرين" بطولة الفنان محمود حميدة، والفنان خالد النبوي، والفنانة ريهام حجاج (بطولة مطلقة). ومن المقرر عرضه على قنوات الحياة وDmc والتلفزيون المصري. "لما كنا صغيرين" تدور أحداثه "جريمة قتل" تقلب حياة بطلة العمل وأصدقائها خريجي الجامعة الأمريكية، الذين يعملون في إحدى الشركات التي يمتلكها النجم محمود حميدة، وتتوالى الأحداث. المسلسل من تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمد علي، ومن انتاج شركة "ارت ميكرز" للمنتج أحمد عبدالعاطي ويشارك في المسلسل مجموعة من النجوم وهم نسرين أمين، كريم قاسم، نبيل عيسى ومحمود حجازي وورفع القائمون على المسلسل حالة الطوارئ للانتهاء من تصوير باقي مشاهد العمل قبل شهر رمضان. وأعلن النجم خالد النبوي عن غضبه من البوسترات الدعائية المتداولة للعمل مؤخرًا لتراجع ترتيبه عليها.

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