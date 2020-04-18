المخرج عمرو عرفة: "عمري ما طلبت أتصور مع ممثل إلا علاء ولي الدين"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

قال المخرج عمرو عرفة إنه لم يطلب طوال عمره خلال عمله الفني التقاط صورة مع أي فنان سوى الراحل علاء ولي الدين.

ونشر عرفة صورة تجمعه بالفنان الراحل عبر حسابه على تويتر، وعلق: "‏كان آخر يوم تصوير في البرازيل وجريت على علاء أتصور معاه مع إني عمري ما طلبت من ممثل أثناء الشغل أتصور معاه".

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وأضاف: "وربنا يعلم دي كانت آخر مرة ليا وليه.. تاني يوم رجعنا مصر وحصل اللي حصل.. ألف رحمة ونور عليه.. نسألكم الفاتحة".

يذكر أن المخرج عمرو عرفة كان يتولى إخراج فيلم "عربي تعريفة" الذي كان يخوض بطولته الراحل علاء ولي الدين، ووافته المنية عقب انتهاء تصوير مشاهد الفيلم في البرازيل، ليتوقف هذا العمل لعدم اكتماله.