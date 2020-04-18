نداء شرارة خلال بث مباشر على إنستقرام "الخليج 365": هذا أول ما سأقوم به بعد انتهاء كورونا

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 18 أبريل 2020 06:39 مساءً - في وقت يحرص العديد من المشاهير مشاركة متابعيهم أخبارهم وروتينهم اليومي في العزل المنزلي عبر منصات التواصل الإجتماعي، تحرص "الخليج 365" على متابعة نشاط أبرز وجوه المجتمع والمشاهير والنجوم وأهل الإختصاص والإطلاع منهم على كيفية مواجهتهم لجائحة كورونا التي استفحلت بالعالم أجمع وفرضت حظرها عليهم.

نجمة ذا فويس 2015، نداء شرارة من النجمات اللواتي التزمن بالعزل المنزلي مع عائلتها متبعة روتيناً يومياً أطلعتنا عليه خلال لقاء مباشر مع الخليج 365 عبر لايف إنستغرام، في التالي أبرز ما جاء خلال اللقاء.

نداء شرارة كيف تقضين يومك في الحجر؟

حالنا حال كل الناس،نقضي يومنا أنا وأخواتي معاً، الحجر بات عادة بالنسبة لنا حتى أنني أفكر كيف سيكون حالنا بعد كورونا.

ماهي سلبيات وإيجابيات كورونا عليك كفنانة؟

في الحقيقية لم تؤثر كثيراً، فأنا إنسانة بيتوتية ولكنها علمتنا الكثير فلنستفيد من هذه المرحلة لأنها لن تتكرر في حياتنا مع أهلنا. من إيجابياتها أننا اكتشفنا مهارة الوالدة في الطبخ حتى أنني أساعدها أحياناً وأعشق إعداد المأكولات على أنواعها بـ"الصوص البيضاء".

ما هو أول شي ستقومين به بعد الإنتهاء من أزمة كورونا؟

سأسافر إلى لبنان على الفور إشتقت إليه كثيراً وأصدقائي هناك.

نداء شرارة

بعد 5 سنوات من الشهرة، هل تغيرت نداء شرارة؟

الحمد لله لا شيء، حافظت على حياتي الخاصة قدمت فني وصوتي وليس شخصي مع العلم أنني رفضت الكثير من العروض منها التمثيل مفضلة التركيز على الغناء وكتابة الروايات والتلحين.

هل عرض عليك التمثيل أو غناء تيتر مسلسل معين؟

نعم صحيح تم ولكن للأسف لم تكتمل الفكرة وأتمنى ذلك.

ما اللون الغنائي المفضل لك؟

الحمد لله صوتي مرن بشهادة الجمهور الذي تقبل مني كل اللهجات والألوان.

هل صحيح أنك خلعت الحجاب بعد فوزك بـ"ذا فويس"؟

طبعاً لا وهذا خارج دائرة احتمالات عملي الفني.

نداء شرارة لمن تقول:

يقبرني: "لكل الناس لبتحبني يقبروي قلبي".

بتخون:أقولها لكل شخص لا يحافظ على ثقة من أمامه.

ضيعنا الحب: لكل شخص لا يحافظ على العِشرة.

أدوّر عليك: للشخص الذي لم يأتِ بعد.

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هل تفكرين بالزواج حالياً؟

للرجل حق عليّ ولأولادي كذلك ولكن حالياً لست مخولة لذلك. ولازلت في مسيرتي الفنية وفي النهاية هو نصيب.

هل لك أصدقاء في الوسط الفني؟

نعم بالتأكيد وعلاقتي جيدة مع الجميع، مثلاً سارة الهاني في لبنان من أبرزهن وأحبها جداً وأتمنى أن تأخذ حقها في الفن. إضافة إلى رنا سماحة وشهد برمدا.

نداء شرارة

هل لازلت على تواصل مع أعضاء لجنة تحكيم "ذا فويس"؟

صراحة اللقاء الأخير كان مع النجم عاصي الحلاني قبل نحو سنتين في "ذا فويس" كما التقيت مع الفنان كاظم الساهر قبل ذلك، ولكن ليس من تواصل دائم.

ماذا عن علاقتك بالفنانة شيرين عبد الوهاب، ماذا لو التقيتما معاً؟

(تضحك كثيراً) لا تواصل بحكم انشغالها وانشغالي، ولكن أحبها كثيراً وأبارك لها على أغنيتها الجديدة.

من الفنان الذي تتمنين الوقوف معه على المسرح؟

كاظم الساهر.

أي برنامج تتمنين المشاركة فيه كعضو تحكيم.

"ذا فويس كيدز."

هل تعرضت للخيانة؟

لا أعرف معنى الخيانة أنا إنسانة شفافة وقلبي أبيض.

ماذا تكرهين؟

الكذب على أنواعه مع العلم أننا كلنا نكذب ولكن هناك فرق بالمعنى والنتيجة.

هل شاركت كغيرك من النجوم في "تيك توك"؟

لا طبعاً وأنتقد نجوم الصف الأول وبالأخص الذين يقومون بالـ lipsing، هذا التطبيق خصص للأفراد للذين يبحثون عن فرصة للشهرة وإظهار موهبتهم، ولكن فكرة دخول نجوم الصف الأول وسحب البساط من هؤلاء الذين يبحثون عن فرصة قد يغير فكرة التطبيق ككل لأننا سنشاهد المشاهير وننسى المبتدئين الذين بحاجة لدعم منا.

ما رأيك بأغاني المهرجانات؟

أغاني جميلة طالما تحافظ على الكلمات والمستوى المطلوب والمحترم، هذه أغان فرضت نفسها على الكبير والصغير وباتت جزءًا أساسياً في عالمنا العربي.

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