صورة..نسرين أمين تكشف عن بوستر مسلسل "لما كنا صغيرين"

نشرت الفنانة نسرين أمين، عن البوستر الدعائي الخاص بالمسلسل الرمضاني "لما كنا صغيرين"، وذلك عبر حسابها الخاص على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وعلقت نسرين على الصورة قائلة:"مسلسل لما

كنا صغيرين في رمضان 2020.

المسلسل من بطولة"خالد النبوي، محمود حميدة، نسرين إمام، ريهام حجاج، هاني عادل، منة فضالي، ومن تأليف:أيمن

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سلامة‘ إخراج :محمد علي.

يذكر ان نسرين شاركت في الموسم الرمضاني الماضيمن خلال مسلسل "شقة فيصل" بمشاركة"صلاح عبد الله، كريم محمود عبد العزيز، أيتن عامر، أحمد فتحي، مي القاضي، ومن تألف: محمد صلاح العزب، إخراج: شيرين عادل.