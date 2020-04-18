أحلام تهنيء ياسمين صبري على زواجها

هنأت الفنانة أحلام، ياسمين صبري على زواجها من رجل الأعمال الشهير أحمد أبو هشيمة، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

نشرت أحلام صورة من عقد القران وعلقت عليها قائلة "مبروك حبيبتي ربي يتمم عليكم

بخير ، تستحقين السعادة".

وتم عقد القران في اجتماع عائلي بسيط من أهل العروسين، بعد اعلان خطوبتهما الفترة الماضية ، ولم يصرح بعد عن أي معلومات خاصة بحفل الزفاف .

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يذكر أن ياسمين تشارك في السباق الرمضاني لهذا العام من خلال مسلسل "فرصة ثانية"ن بماركة عدد من نجوم الدراما "دياب، وهبة مجدي، وأحمد مجدي، وإدوارد، ومحمود البزاوي، وهبة عبدالغني، وسارة الشامي، وأحمد الشامي، ونهال عنبر، وعمر الشناوي، ومحمد جمعة، وتميم عبده، ومن تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج مرقس عادل.