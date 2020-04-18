ريهام سعيد تعلن اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الحسابات المزيفة

أعلنت الإعلامية ريهام سعيد أنها ستتخذ الإجراءات اللازمة تجاه الحسابات المزيفة، التي تنصب عليها وعلى جمهورها. وصرحت ريهام سعيد، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، قائلة: اني اقعد شويه ناس انا ضاحكة عليهم مايعرفوش حقيقتك يراقبوا كومنتات و انزلها صحافه .. حبيبتي انا مابيهمنيش زيك انا مش عايزه ابقي مشهوره و خلاص و باي حاجه بدل انتي مصممه انك تفضلي زي ما انتي وزي ما انتي ده وحش اوي انا هاخد حقي بالقانون مش بالحركات الواطية دي. و خلاص و باي حاجه بدل انتي مصممه انك تفضلي زي ما انتي وزي ما انتي ده وحش اوي انا هاخد حقي بالقانون مش بالحركات الواطية دي. Advertisements وأضفات ريهام سعيد، قائلة: جمهوري ده اكونت فيك و اتاكدت انه نصاب قبل الرد و كتير بيجيلي اكونتان فيك للنصب عليه و علي جمهوري و انا مش بساعد حد نصاب انا بعرف اعمل خير كويس اوي فين و لمين إما الصحفيين أصحابك فدول حسابهم حاجه تانيه . يا بنتي في حاجه اسمها رمضان اتقوا الله بقي معقوله لسه حطاني في دماغك .. انا الي مريضه فعلا .. و انا الي نشرت للك الخبر اهو ولا يكون عندك فكره. و كتير بيجيلي اكونتان فيك للنصب عليه و علي جمهوري و انا مش بساعد حد نصاب انا بعرف اعمل خير كويس اوي فين و لمين إما الصحفيين أصحابك فدول حسابهم حاجه تانيه . يا بنتي في حاجه اسمها رمضان اتقوا الله بقي معقوله لسه حطاني في دماغك .. انا الي مريضه فعلا .. و انا الي نشرت للك الخبر اهو ولا يكون عندك فكره.

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