فيديو..يسرا تطرح برومو مسلسلها الرمضاني "خيانة عهد"

نشرت الفنانة يسرا البرومو الدعائي الخاص بمسلسلها الرمضاني الجديد "خيانة عهد"، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".
وعلقت يسرا على الفيديو قائلة:"انتظروا مسلسل "خيانة عهد" في رمضان على cbcو cbc دراما .
ويشارك يسرا في البطولة كلاً من "حلا شيحة، وجومانا مراد، وعبير صبري،وهنادي مهنى، وخالد أنور، من تأليف احمد عادل، إخراج سامحعبد العزيز.
يذكر أن يسرا قد شاركت في رمضان الماضي من خلال مسلسل "لدينا أقوال أخرى"، بمشاركة عدد من نجوم الدراما منهم "شيرين رضا، نجلاء بدر، أحمد حاتم، محمد شاهين، نهى عابدين"، من تأليف:عبد الله حسن وأمين جمال، إخراج:محمد علي.
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