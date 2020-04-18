عقب ظهورها مع ابلة فاهيتا.. نيللي كريم تتصدر محركات البحث

تصدرت الفنانة نيللي كريم محركات البحث في مصر وذلك عقب ظهورها أمس في برنامج أبلة فاهيتا والمذاع على فضائية on، تحدثت نيللي خلال البرنامج عن بعض صفاتها الشخصية وهواياتها فقالت أنها صبورة ومن برج القوس كما

أنها تتقن الأنجليزية والروسية وتتمنى تعلم الايطالية، كما كشفت عن حبها الشديد للمشغولات اليدوية من كروشية وتريكوه.

أضافت نيللي خلال البرنامج أنها لا تقدم أدوار كئيبة ولكنها أدوار عميقة

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وإن مسلسلها الجديد سيكون كوميدي، كما كشفت نيللي عن طريقة تعاملها مع أخبار كورونا لتقول بأنها توقفت تمامًا عن سماع أي أخبار تخص الفيروس.

يذكر أن نيللي كريم تنتظر عرض مسلسلها الجديد ب100 وش والمقرر عرضه في رمضان 2020 ويشاركها البطولة آسر ياسين وتدور أحداثه في إطار كوميدي.