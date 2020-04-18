تصدرت الفنانة نيللي كريم محركات البحث في مصر وذلك عقب ظهورها أمس في برنامج أبلة فاهيتا والمذاع على فضائية on، تحدثت نيللي خلال البرنامج عن بعض صفاتها الشخصية وهواياتها فقالت أنها صبورة ومن برج القوس كماأنها تتقن الأنجليزية والروسية وتتمنى تعلم الايطالية، كما كشفت عن حبها الشديد للمشغولات اليدوية من كروشية وتريكوه.
أضافت نيللي خلال البرنامج أنها لا تقدم أدوار كئيبة ولكنها أدوار عميقة
يذكر أن نيللي كريم تنتظر عرض مسلسلها الجديد ب100 وش والمقرر عرضه في رمضان 2020 ويشاركها البطولة آسر ياسين وتدور أحداثه في إطار كوميدي.
كانت هذه تفاصيل خبر عقب ظهورها مع ابلة فاهيتا.. نيللي كريم تتصدر محركات البحث لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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