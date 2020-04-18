فيديو..أغنية "برغم المسافة" لـ أسماء أبو اليزيد وفريق مسار إجباري تحقق أكثر من 10 مليون مشاهدة

اجتازت أغنية "برغم المسافة" للفريق الغنائي الشهير "مسار إجباري"، الفنانة أسماء أبو اليزيد، أكثر من 10 مليون مشاهدة، وذلك في خلال 10 أيام من طرحها على صفحة الفريق الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي الشهير "فيسبوك".

الاغنية من كلمات:دعاء عبد الوهاب، ألحان:هاني الدقاق، توزيع:تامر عطا الله، وطرحت الاغنية في حفل "مسار إجباري" الثاني بتقنية "يوتيوب لايف"، للمساهمة في الترفيه عن جمهوره في ظل اجراءات العزل المنزلي للوقاية من

وباء كورونا المستجد

يذكر ان آخر إصدارات "مسار إجباري" الغنائية كانت ألبوم "الألبوم" ضم 8 أغنيات منهم"كائن فضائي، نهايات الحكاوي، صياد، فاكرة، للحزن أصول"، على "يوتيوب" وحقق نسبة مشاهدات مرتفعة وانتشار جماهيري كبير بالإضافة إلى جولة من حفلاتهم الناجحة بعد صدوره.