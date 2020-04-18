الليلة..حفل مباشر لنجوم العالم على "يوتيوب"

يذاع مساء اليوم حفل غنائي "أون لاين" ، لمجموعة من نجوم العالم الغربي، بهدف الترفيه عن محبيهم في ظل ظروف العزل المنزلي التي تتبعها الكثير من دول العالم للوقاية من وباء كورونا المستجد.

يجمع الحفل أبرز النجوم في عالم السينما والغناء والرياضة

والإعلام أبرزهم"بيلي أيليش، ديفيد بيكهام، إلتون جون، كيري واشنطن، شاه روخان، ستيف مارتن، مالوما، ليزو، صابرينا إيلبا، كريس مارتن"، ويقدم الحفل "ستيفن كلبرت، جيمي كيمل، جيميفالون"، يذاع الحفل في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، على القناة الرسمية لـ Global Citizen، إحدى الهيئات المجتمعية الراعية للحفل.

يعد البث هو الأول من نوعه لجمعه هذا الكم الهائل من الشخصيات المشهورة عالميًا في المجالات الفنية، والتمثيل العربي من الفنان حسين الجسمي، للتخفيف من صعوبة الظروف العصيبة التي يعيشها سكان العالم، ووقف الأنشطة الترفيهية والفنية جراء الوباء.