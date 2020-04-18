للمرة الثانية.. هيفاء وهبي تتصدر محركات البحث

تصدرت الفنانة هيفاء وهبي مرة أخرى محركات البحث عقب ظهور فيديو قديم أثناء إجراء مقابلة معها في عام 1992، وقد انتشر الفيديو على مواقع التواصل الإجتماعي وجاءت التعليقات على جمال هيفاء. الإجتماعي وجاءت التعليقات على جمال هيفاء. وبعد أيام قليلة تتصدر هيفاء وهبي مرة أخرى التريند ويعود الفيديو للانتشار مجددًا Advertisements لتعود التعليقات مرة أخرى إن هيفاء جميلة طوال عمرها. لتعود التعليقات مرة أخرى إن هيفاء جميلة طوال عمرها. الجدير بالذكر إن أحدث ظهور لهيفاء وهبي كانت العام الماضي مع أحمد فهمي وهنا الزاهد كضيفة شرف ضمن أحداث مسلسل " الواد سيد الشحات ".

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