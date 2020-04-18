فيديو..فريق"كايروكي" الأول على يوتيوب بـ حفله الغنائي المباشر

احتل فريق" كايروكي" المركز الأول في صدارة المشاهدات على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، بحفله الغنائي الأول "أون لاين"، وذلك في أقل من 24 ساعة على إذاعته.

حصل الحفل على أكثر من 700 ألف مشاهدة على "يوتيوب"، واستمر الحفل

لأكثر من ساعة كاملة، وقدم مجموعة غنائية مميزة المفضلة لدى جمهوره منها "نقطة بيضا، حلمي أنا، اضحك، كل حاجة بتعدي، السكة شمال، نعدي الشارع سوا، هاتلنا بالباقي لبان".

يذكر أن آخر إصدارت كايروكي الغنائية كانت من خلال ألبوم "أبناء البطة السوداء" الذي تم طرحه العام الماضي، ولاقى نجاح جماهيري كبير ونسبة استماع عالية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وتضمن 7 أغنيات منهم "انا السيجارة، كان لك معايا، ياابيض يااسود، هاتلنا بالباقي لبان، يلا نغني، أنا الصوت".