جورج وعبير نعمة وأخواتهما يجتعمون في "رح نرجع".. بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - في ظل الوضع الذي نعيشه حالياً وفترة التعبئة العامة والحجر المنزلي، أطلق الفنان اللبناني ​جورج نعمة​ وأخته الفنانة اللبنانية ​عبير نعمة​، أغنية مميّزة ومعبّرة عن ما نعيشه، بعنوان "رح نرجع"، وشاركهما فيها أخواتهما ليال ومنال وإيلي وغادة ونسرين وزياد.

الأغنية من كلمات ليال نعمة، ألحان جورج نعمة، توزيع ألكسندر مسيكيان، وإخراج منصور عون.

وتقول كلمات الأغنية: رح نرجع بكرا نتلاقى متل الماضي نتلاقى بمسكة ايد، بسهرة عيد بضحكة وغنية من جديد رح نرجع نتلاقى، رح نرجع رح نرجع على الطرقات والفرحة تملّي الساحات والحرّية تنطرنا، وبإيديها تغمرنا توعّي الأحلام من جديد رح نرجع نتلاقى رح نرجع..".

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