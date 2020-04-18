راغب علامة يصف الشعب اللبناني بهذه الكلمات ويستذكر قانا

ميرنا وليد - بيروت - إعتبر الفنان اللبناني ​راغب علامة​ أن الشعب اللبناني شعب جبّار، تحمّل ما لم يتحمّله أيّ شعب في العالم، مشيراً الى أن الخلاص هو بوحدة وتضامن هذا الشعب."

وكتب علامة في صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي: "الشعب اللبناني شعب جبّار، تحمّل ما لم يتحمّله أيّ شعب في العالم. قانا شاهد حيّ على صمود هذا الشعب وقوة إرادته، وإثبات لا شكّ فيه أن خلاصنا بوحدتنا وتضامننا. معاً يداً بيد استطعنا أن نقهر كلّ المِحَن والأزمات، وأن نروي بالدم طريق العزّة والكرامة".



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