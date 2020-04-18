دوللي شاهين: "نصاب وحرامي".. فمن قصدت؟

ميرنا وليد - بيروت - أثارت الفنانة اللبنانية ​دوللي شاهين​ جدلاً كبيراً، عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، برسالة قاسية وجهتها لشخص لم تكشف عن اسمه.

وكتبت: "غريبة فعلا لما تبقى نصاب وحرامي وواطي وعايش على قفا واحدة ست لا وبتدعي الشرف والاخلاق.... فعلا نفاق... وللتعديل يا صديقي ... اشرف من سلالتك العريقة وتعديل تاني يا محترم ياللي عمال بتهدد كل الورق المزور انا محتفظة بيه وكان ممكن استخدمه بس عشان فعلا غصب عن اللي خلفوك محترمة ماتخدتش ولا اجراء ضدك... بس ديل الكلب عمره ما يتعدل".

وتساءل متابعو جوللي عن إسم الشخص الذي تقصده، بينما توقع البعض أن يكون طليقها المخرج باخوس علوان، خصوصاً مع كثرة المشاكل بينهما خلال الفترة الأخيرة، وإتهامها له بأكثر من لقاء صحافي أنه إستغلها، وأنه لم يكن ينفق عليها.

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