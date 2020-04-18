خمنوا من هي هذه المراهقة التي أصبحت ممثلة مشهورة؟

ميرنا وليد - بيروت - تداول عدد من رواد ومتابعي مواقع التواصل الإجتماعي صورة لشابة مراهقة ظهرت فيها برفقة والدها وهي تحتضنه، إذ أشار المتابعون أنها للممثلة المصرية ​شيرين رضا​.

وتفاعل المتابعون مع الصورة بشكل كبير، إذ أثنوا على جمال رضا وملامحها الطفولية البريئة.

يشار إلى أن رضا تشارك في بطولة مسلسل "ليه لأ" من تأليف مريم نعوم ويشاركها البطولة الممثلون أمينة خليل، هالة صدقي، هاني عادل، وعمر السعيد وشيرين ومحسن محيي الدين وعبد الرحمن أبو زهرة، ومن المقرر عرضه في النصف الثاني من رمضان، على أن يتم عرض مسلسل من 15 حلقة آخر بعنوان "الشركة الألمانية لمكافحة الخوارق" بطولة محمد عبد الرحمن ومحمد سلام في النصف الأول من الشهر الكريم.

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