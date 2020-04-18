بعد 40 يوماً فقط..تولين البكري تنفصل عن خطيبها-بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - بعد 40 يوماً فقط على خطوبتهما، أعلن رجل الأعمال السوري ​عبد اللطيف شرف​ فسخ خطوبته من الممثلة السورية ​تولين البكري​.

وكتب عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي قائلاً:"كل شي بهالدنيا قسمة و نصيب، بلّشت قصتنا بكل حب و احترام و انتهت بكل حب و احترام، أنا و تولين قررنا الإنفصال كخطيبين و نكمل كأصدقاء .. الصداقة بتبقى الأساس و حب الأصدقاء بيدوم، بتمنالها من كل قلبي التوفيق و شوفها عم تكبر من نجاح لنجاح لأنو هي بتستاهل كل خير".

وكانت البكري قد أعلنت في السادس من شهر آذار/مارس الماضي عن خطوبتها شرف، حيث علّقت عليها قائلة: "لا يوجد أجمل من لحظات الفرح التي نسرقها من بين الركام". وشكرت كل من تمنى لهما الخير في خطوبتهما.

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