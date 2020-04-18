تراند اليوم : أحمد فهمي يعلن عن تبنيه كلب من الشارع

تبني الفنان احمد فهمي فهمي كلبا فقد ساقه بعدما تعرض للتشويه بماء النار ونشر صورته مع الكلب عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام ” .
وعلق علي الصورة : “كلبي المتبنى الجديد، الحيوانات دي أرواح .. الكلب دا واحد رمى عليه مية نار ورجله اتقطعت .. لو مش هتساعده متأذيهوش”.
يذكر أن أحمد فهمي يعرض له في رمضان 2020 مسلسل “رجالة البيت”، مع أكرم حسني، ويعد ذلك ثاني تعاون بينهما بعد نجاح مسلسلهما ”ريح المدام” الذي عرض في سباق شهر رمضان عام 2017، وهو من إنتاج شركة “سينرجي” وإخراج أحمد الجندي، والمسلسل من تأليف أيمن وتار..