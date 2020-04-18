تراند اليوم : محمد رمضان بيرد علي المطالبين بسجنه و يقلعلهم في الفيديو – اتفرج

نشر الفنان محمد رمضان، فيديو له من خلال حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وظهر محمد رمضان فى الفيديو يمارس تمارين رياضية، وحاز الفيديو على إعجاب عدد كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالآتى:

منور – ربنا يوفقك – البرنس – صباح الفل

من جهة أخرى، انتهى الفنان محمد رمضان، من تصوير مشاهد مسلسله الجديد «البرنس» المنتظر عرضه في الموسم الرمضاني المُقبل.

وتدور أحداث مسلسل “البرنس” فى إطار درامي اجتماعى في العلاقات الأسرية، بطولة محمد رمضان، وأحمد زاهر، وإدوارد، ومحمد ‏علاء، ومحمد حاتم، ونور اللبنانية، وروجينا، ونجلاء بدر، وريم سامي، وسلوى عثمان، ورحاب الجمل، ومروة الأزلي.

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