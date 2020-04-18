تراند اليوم : بعد 47 سنة .. سمير صبري وعادل إمام يعيدان تصوير هذا المشهد – اتفرج

بعد 47 عاما من عرض فيلم “البحث عن فضيحة”، أعاد الفنانان عادل إمام وسمير صبري تقديم أشهر الجمل الحوارية فيه “واحد صاحبي ماتعرفوش”، في مسلسل “فالنتينو” المقرر عرضه في رمضان 2020.

في الإعلان الثاني لمسلسل “فالنتينو” ظهر سمير صبري وعادل إمام وهما يتحدثان، بدأ صبري الحوار بـ”ماتعملش زي حمزاوي”، ليرد عليه إمام “حمزاوي مين؟”، ليرد عليه “واحد صاحبي ماتعرفوش”.

‎”‎فالنتينو” بطولة الزعيم عادل إمام، وداليا البحيري، ودلال عبد العزيز، وعمرو وهبة، ورانيا محمود ياسين، وبدرية طلبة، وهدى المفتي، ‏وسليمان عيد، وحمدي الميرغني، وعدد كبير من الوجوه الجديدة، وتأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامي إمام‎.‎