فن ومشاهير

تراند اليوم : و ترجعي تعيطي .. بعد ثبوت فشلها ” ريهام سعيد ” بتتنمر علي إنجى وجدان و شيماء سيف ” تخان” – فيديو

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فارس طارق 0 تبليغ

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أثارت الاعلامية ريهام سعيد حالة من الجدل مجددا بسبب حلقتها التي تسخر فيها من أصحاب الأوزان الثقيلة.

وقالت ريهام سعيد عبر قناتها على اليوتيوب : برغم من اعتذاري عن هذا الامر إلا ان الفنانة إنجى وجدان هاجمتني بسبب حديثي.

وأضافت ريهام سعيد : أرى أن إنجى وجدان في حالة أنها فقدت وزنها لن يعرض عليها أعمال جديدة وكذلك الفنانة شيماء سيف التي أراها إذا فقدت وزنها لن تعمل فى مجال الفن.

واوضحت ريهام قائلة : ان النجمتين اعتمدا على شكلهما فى العمل بمجال الفن.

وكانت تعرضت ريهام سيعد إلى هجوم شرس بسبب تصريحاتها ضد أصاحب السمنة حتى ان تم وقف برنامجها بسبب سخريتها منهم.

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