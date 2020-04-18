تراند اليوم : أصالة تختم القرآن للمرة الأولى في حياتها

نشرت الفنانة السورية أصالة فيديو من منزلها، علي حسابها الشخصي عبر تطبيق “انستجرام” من خلال خاصية “ستوري” .

وقالت أصالة من خلال الفيديو: انا متأثرة اليوم بشكل كبير لاني ختمت القرأن للمرة الأولي في حياتي من ساعة ولادتي.

من جهة أخرى، حققت أغنية أصالة الجديدة “شامخ” حتى الآن 8 ملايين و805 آلاف مشاهدة عبر موقع يوتيوب بعد أيام قليلة من طرحها.

تقول كلمات الأغنية: “حروف الصمت مكسورة.. فصدري صوت يجرحني.. بصرخة ماوصلت سمعي.. ولا حتى درت عني.. تكسر في عيوني الدمع.. بعد ما جمده عزي.. وصارت عزتي لنفسي.. هي أكثر ما يكسرني.. ولو شامخ وأنا شامخ.. أحس الضعف في همسي.. وأنا أداري وأنا داري.. كثير الصبر يقهرني”.