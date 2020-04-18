لماذا تغيب والد ياسمين صبري عن عقد قرانها وهل تبرأ منها بالفعل ؟

بارك الطبيب أشرف صبري لابنته الفنانة ياسمين صبري عقد قرانها على رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة في الحفل الذي أقيم أمس واقتصر على المقربين من عائلة العروسين، عبر حسابه الشخصي على فيس بوك.

وقد أثار غياب والد ياسمين صبري الكثير من التكهنات حول موافقته على زواجها من رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة ووصل الأمر إلى انتشار كلام مزيف على لسانه يعلن فيه تبرئه من ابنته بعد خطوبتها، لذا قرر الخروج عن صمته وتوضيح الموقف.





وصرح الطبيب أشرف صبري بأنه سعيد لأجل ابنته ويتمنى لها السعادة مع أبو هشيمة نافيا ما تردد حول تبرئه من ابنته، وفقا لما نشره موقع "اليوم السابع".

وكشف والد ياسمين صبري أنه لم يتمكن من حضور عقد قران ابنته بسبب ظروف عمله كطبيب في فريق مكافحة مرض كورونا خشية أن يتسبب لهما وللحضور بالعدوى لافتا إلى أنه اتصل بأبو هشيمة وبارك له وتمنى له حياة سعيدة وهاتف ابنته أيضا وهنأها على زواجها.

وأشار والد ياسمين صبري إلى أن أفراد أسرته شاركوا ياسمين فرحتها وأنه سعيد لأجلها.

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جدير بالذكر أن احتفال عقد القران اقتصر على المقربين عائليًا من العروسين.

كان أبو هشيمة أعلن ارتباطه رسميا بياسمين صبري على أن يتم الاحتفال بالزاوج في حفل كبير قريبا، كما كشف عمرو أديب خلال برنامجه "الحكاية" على قناة mbc مصر أن علاقة الثنائى بدأت قبل حوالى ثلاثة أشهر، وأنه وسيتم عقد القران خلال ثلاثة أشهر أي بعد رمضان".

جدير بالذكر أن ياسمين صبري انتهت من تصوير مسلسل "فرصة تانية" الذي من المقرر عرضه في رمضان 2020، قبل أن يتوقف لفترة بسبب فيروس كورونا.