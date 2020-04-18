صور: شاهدوا كيف كانت ياسمين صبري قبل الشهرة

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نشر الطبيب أشرف صبري والد الممثلة ياسمين صبري قبل أيام، صورة له مع اولاده الثلاثوتبدو ياسمين بينهم.
الصورة قديمة لم يعرف موعد التقاطها، وتبدو فيها ياسمين جميلة، ولم تطرأ عليها الكثير من التغييرات، إذا انها حافظت على جمالها الطبيعي مع بعض التعديلات في الماكياج وتسريحة الشعر.
يذكر أن ياسمين تزوجت مساء امس الجمعة من رجل الاعمال احمد ابو هشيمة، في حفل عائلي بسيط ضم افرادا من الاسرتين فقط، في ظل الازمة الصحية التي تشهدها مصر.
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