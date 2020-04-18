صور: تهديد من والد ياسمين صبري بسبب فضيحة فجرها صحافي بعد عقد قرانها على احمد ابو هشيمة

ما أن تم الإعلان عن عقد قران الممثلة ياسمين صبري ورجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، حتى انتشرت رسالة قيل إن والدها الطبيب أشرف صبري أرسلها إلى صحافي مصري يتبرأ فيها من ابنته.



وعرف الوالد نفسه في الرسالة المزعومة بأنه ضمن فريق محاربة الكورونا، مؤكدا أن ابنته ضربت بسمعة العائلة عرض الحائط، وأن ابو هشيمة لم يتقدم لطلب يدها منه، وأنه يتبرأ منها.



صبري سارع إلى نفي الرسالة المتداولة، واتهم صحافي يدعى أيمن نور الدين بفبركة حساب وكتابة رسالة منه، وقال إنه سعيد بزواج ابنته وإنه بارك لها، مهدداً بأنه سيتخذ إجراءات قانونية.



ومع نشر صورة الصحافي أيمن نور الدين واتهامه، سارع هذا الأخير إلى التعليق على حساب اشرف صبري فكتب "ياراجل حرام عليك اتقي الله . هو انا عشان نشرت خبر عدم حضورك لعقد القران تتبلى عليا وتتهمني بفبركة حساب ليك".



وتابع "طب بيني وبينك مباحث الانترنت ولو انا اللي عملتلك الحساب ده اتعاقب بنص القانون ولما أثبت انك اتهمتني ظلم وبهتان حارفع دعوى سب وقذف وحاطلب تعويض أدبي ومالي على التشهير بيا بمساندة نقابة الصحفيين".



وعاد أيمن وكتب عبر حسابه الشخصي "أبو ياسمين صبري بيتهمني اني فبركتله حساب على الفيس بوك عشان اللي كتبته.



ومعرفش اللي شيره ده عمله ازاي او مين عملهوله ؟".

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وتابع "طيب بينى وبينك يادكتور مباحث الانترنت تجبلي حقي".



وعاد وكتب "ردا على الأصدقاء والمتابعين اللي شككوا في حقيقة رسالة والد الفنانة باسمين صبرى د أشرف صبري اللي انا نشرتها أولا يسعدني مباركته لابنته وعدم وجود خلافات

ثانيا أنا نشرت تساؤل ولم أقر حقيقة لان الرسالة وصلتني وكانت محتاجه توضيح رغم ان الكلام اللي انكتب فيها يدل على ان الموضوع مش مختلق من العدم وفيه تفاصيل

ثالثا .. وده الأهم . ليه الوالد محضرش عقد القران ؟

وليه والدها ووالدتها المحترمين اكتفوا بالمباركة عبر السوشيال ميديا وماحضروش ؟

يعني بالبلدي ليه ياسمين اتجوزت دون حضور أهلها

خصوصا ان عقد القران تم في بيت العريس

والغريب ان تهنئة والدها حصلت من نصف ساعة فقط في الوقت اللي عقد القران تم منذ عدة ساعات ؟

والأغرب والأغرب .. ان صيغة تهنئة الأب صيغة مبتوره

تجاهل فيها اسم زوج ابنته أحمد ابو هشيمة

والعريس مش شوية يعنى ده رجل أعمال ناجح ومحترم وباين اوى انه كاتبها بعد مااتطلب منه

باختصار .. تحليلي الشخصي .. كان فيه خلافات وتم تداركها .. على الأقل قدام الناس".