أثيرت التساؤلات حول عدم حضور والدي الممثلة ياسمين صبري حفل عقد قرانها من رجل الاعمال أحمد ابو هشيمة، ثم قيام والدها الطبيب أشرف صبري بكتابة تهنئة مقتضبة لها عبر حسابه على الفايسبوك.

كما أثيرت التساؤلات حول عقد القران في منزل آل العريس لا العروس، الأمر الذي دفع بأحد الصحافيين المصريين إلى التأكيد أن ثمة مشاكل بين أهل العروس وأبو هشيمة. Advertisements

كما أكد البعض الآخر أن والد العروس لم يكن راضيا عن زواج ابنته في فترة الحجر، بما يخالف قواعد السلامة العامة، اذ حضر الحفل عدد من أفراد الأسرتين بما يشكل تجمعا غير مستحب في خضم الأزمة الصحية الخطيرة التي يشهدها العالم.

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كانت هذه تفاصيل خبر والد ياسمين صبري ووالدتها لم يحضرا عقد قرانها ما السبب؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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