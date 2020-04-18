عبد المجيد عبدالله لـ ماجد المهندس: أنا بخير وتعودت على مرضي

تشجيعا للجمهور السعودي والعربي على الالتزام بالعزل المنزلي للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، نظمت وزارة الثقافة السعودية سهرة فنية يقدمها الفنان العراقي من منزله مع عدد من الضيوف خلال بث الوزارة على حسابها على "انستقرام".

ضيوف ماجد ليل أمس في 18 ابريل/نيسان كان كل من الفنان عبد المجيد عبدالله و الشاعر فهد المساعد.

السهرة هي فنية بامتياز وليست حوارا مطولا يدور بين ماجد وضيوفه، اذ تصدر وسم "لايف ماجد المهندس" الترند على "تويتر" السعودية، حيث غنى وعزف باقة من أروع أغانيه من "هدوء"، "بين إيديا" و "ليش" وغيرها الكثير من الأغاني. كما ألقى الشاعر فهد المساعد إحدى قصائده مباشرة عبر بث الوزارة.

ماجد خلال البث المباشر قال " إحساسي يقول بأن جائحة كورونا حتنتهي نهاية شهر رمضان".

كما كانت في السهرة مداخلة سريعة للفنان عبد المجيد عبدالله حيث قال "أنا بخير و المانيير ماله علاج و تعودت عليه".

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كما غنى عبد المجيد عبدالله عدد من أغانيه، وتدم تداول عدد من الفيديوهات لأغنيته "ما هي وبس".

من جانبهم المتابعين للحفل تفاعلوا مع صفحة وزارة الثقافة بين مؤسد لإقامة الاحتفالات في ظلّ انتشار وباء "كورونا"، وآخرين يأملون بأن لا يعاقبهم الله بالوباء وسألوه المعافاة".