كتب امير فتحي في السبت 18 أبريل 2020 05:51 مساءً - قررت الملكة إليزابيث الثانية إلغاء الاحتفال بعيد ميلادها الرابع والتسعين وعدم إقامة أي مراسم خاصة وذلك للمرة الأولى منذ إعتلائها العرش قبل 68 عاما .
كما طلبت الملكة إليزابيث ألا تكون هناك طلقات تحية بهذه المناسبة بعد أن استشعرت أن هذا الأمر سيكون من غير اللائق في ظل أزمة إنتشار فيروس كورونا .
وتحية السلاح تكون بإطلاق طلقات فارغة من مواقع مختلفة في أنحاء لندن وهو تقليد تستخدمه العائلة المالكة عادة للاحتفال بمناسبات خاصة مثل الذكرى السنوية وأعياد الميلاد .
وكتب ” كريس شيب ” مراسل قناة (آي.تي.في) على صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي عن مصدر قوله :” لن نحتفل بعيد ميلاد جلالة الملكة بأي طريقة خاصة هذا العام بسبب أزمة فيروس كورونا ” .
وبلغت بريطانيا ذروة تفشي فيروس كورونا حيث لقي ما يزيد على 14000 شخص حتفهم في البلاد بسبب الفيروس .
كانت هذه تفاصيل خبر للمرة الأولى .. الملكة إليزابيث تلغي الإحتفال بعيد ميلادها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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