دوللي شاهين : ” نصاب وحرامي وديل الكلب عمره ما يتعدل “

كتب امير فتحي في السبت 18 أبريل 2020 05:51 مساءً - نشرت الفنانة اللبنانية ” دوللي شاهين ” عبر حسابها على موقع التواصل الإجتماعي ” فيس بوك ” رسالة غامضة وشديدة اللهجة وجهتها إلى شخص لم تكشف عن هويته .

فكتبت قائلة : ” غريبة فعلا لما تبقى نصاب وحرامي وواطي وعايش على قفا واحدة ست لا وبتدعي الشرف والاخلاق .. فعلا نفاق وللتعديل يا صديقي أشرف من سلالتك العريقة ” .

وتابع : ” وتعديل تاني يا محترم ياللي عمال بتهدد كل الورق المزور انا محتفظة بيه وكان ممكن استخدمه بس عشان فعلا غصب عن اللي خلفوك محترمة متخذتش ولا إجراء ضدك .. بس ديل الكلب عمره ما يتعدل ” .

وأثارت تلك الرسالة الجدل بين المتابعين الذين تساءلوا حول هوية الشخص المقصود منها .. فيما توقع البعض أن يكون طليقها ” باخوس علوان ” خصوصا مع كثرة المشاكل بينهما خلال الفترة الأخيرة وإتهامها له بأكثر من لقاء صحافي أنه قام بإستغلالها وأنه لم يكن ينفق عليها .

ولكن دوللي شاهين تجاهلت الرد على تساؤلات متابعيها والتزمت الصمت .