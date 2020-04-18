الملكة إليزابيث لن تحتفل بعيد ميلادها لأول مرة منذ 68 عاما

السبت 18 أبريل 2020

لأول مرة منذ 68 عاما هي لن تحتفل الملكة البريطانية إليزابيث بعيد ميلادها التاسع والتسعين بأي طريقة خاصة ، وطلبت ألا يكون هناك تحية بالبنادق للاحتفال بهذه المناسبة لأنها لن تكون مناسبة في الوقت الذي تقاتل فيه البلاد تفشي فيروسات قاتلة، وفقا للبيان.



يذكر أن بريطانيا وصلت إلى ذروة تفشي المرض أو اقتربت منه ، حيث توفي بالفعل أكثر من 14000 شخص - خامس أكبر عدد من الوفيات على الصعيد الوطني بسبب جائحة مرتبط بما لا يقل عن 150.000 حالة وفاة في جميع أنحاء العالم.

وعادة ما يتم استخدام تحية المسدسات الاحتفالية ، التي يتم فيها إطلاق جولات فارغة من مواقع مختلفة عبر لندن ، من قبل العائلة المالكة للاحتفال بالمناسبات الخاصة مثل الذكرى السنوية وأعياد الميلاد. عيد ميلاد الملكة يوم 21 أبريل.

وقال مصدر ملكي إن الملكة كانت حريصة على عدم اتخاذ اجراءات خاصة للسماح بتحية الأسلحة النارية لأنها لا تشعر أنها مناسبة في الظروف الحالية.

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وقال المصدر إنه يعتقد أن هذا هو أول طلب من هذا النوع في عهد الملكة الذي دام 68 عاما.

"لن نحتفل بعيد ميلاد صاحبة الجلالة بأي طريقة خاصة هذا العام بسبب أزمة فيروس كورونا ، كما قال مراسلITV كريس شيب ، الذي أبلغ لأول مرة عن طلب الملكة ، نقلاً عن مصدر.

وتمر بريطانيا بأسبوعها الرابع من الإغلاق الوطني ، حيث أجبرت الشركات على الإغلاق وطلب من المواطنين البقاء في منازلهم.

وفي وقت سابق من هذا الشهر ، ألقت الملكة الأطول حكما في البلاد خطابًا استثنائيًا للأمة ، واعدت بأن "أيامًا أفضل ستعود".

وقال قصر باكنجهام الشهر الماضي إن موكبًا للاحتفال بعيد ميلاد الملكة الرسمي ، الذي يتم الاحتفال به في يونيو ، لن يتم في شكله التقليدي في ضوء القيود المفروضة على التجمعات الاجتماعية. وقال المصدر اليوم السبت إنه لا توجد خطط بديلة لاستبدال العرض.