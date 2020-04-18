بعد أزمة “لما كنا صغيرين”، خالد النبوي يفجر مفاجأة: الاعتزال هو الحل

أكد الممثل خالد النبوي، رفضه لأشكال الدعاية التي تم نشرها مؤخراً، لمسلسله الجديد “لما كنا صغيرين”، المقرر عرضه في السباق الرمضاني، حيث ظهر خالد في مكانة متراجعة على الملصق الدعائي الخاص امام ريهام حجاج.

وكتب خالد النبوي على حسابه على فايسبوك تعليقاً مطولاً حول الموضوع وقال: “بسم الله الرحمن الرحيم.. لم اتعود الحديث عن أمر يخص كواليس مهنتي أثناء التنفيذ حرصًا على العمل بالأساس، ولأني أعلم أن الناس مشغولة بما هو أهم. اعتذر هذه المرة وستكون الأخيره لأني مدين للجمهور ولعائلتي، ولهذه المهنة العظيمة، ولأنني أتعرض لحملة تشويه متعمدة لا أساس لما تدعيه في كل حرف على وسائل التواصل الإجتماعي ومن خلال بعض المجلات الفنية وبعض المواقع الإلكترونيه التي تنشر أخباراً عني، وهذه الأخبار كلها عارية تمامًا من الصحة. مضيفاً فإنني أوضح إنني لم ولا أوافق على وسائل الدعاية الموجودة في الشوارع أو على وسائل التواصل الإجتماعي وأي وسيلة دعاية مقروءة او مسموعة او مكتوبة.”

وتابع: وقد أبلغت السيد المنتج بعدم موافقتي والذي أبلغني بدوره أن هذه الدعاية لم تقم بها شركته وأنه لا يعلم عنها شيئاً وانه سيتم تصحيحها فورًا وللأسف لم يحدث حتى الآن. وقد تحدثت كثيرًا مع السيد نقيب الممثلين عن تضرري البالغ مما ينشر من تشويه، وأنني لا اوافق على أي دعاية نشرت نهائياً، و أن عقدي لا ينص على ذلك، بل على العكس تمامًا. عقدي فيه احترام تام لمن هو أكبر مني فنًا وسنًا.. وفيه احترام تام لفني وإسمي.. فضلاً عن الأصول والأعراف التي لا توافق على ذلك أيضاً.

وأضاف: “وقد وعدني السيد المنتج المحترم بتنفيذ مواد الدعاية الخاصه بشركته لتصحيح الصورة وكل الأخطاء التي حدثت.. وأتمنى إن شاء الله يحدث ذلك قريبًا. وكما وعدني بذلك السيد المحترم نقيب الممثلين أيضًا.”

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وختم قائلاً: “في النهايه أقول لمن يلوموني حبًا، أو من تطاولوا كرها، خيرًا، أو شرًا، بالتأكيد يوجد مسؤولون أكبر مني عن تصحيح وضع الهرم المقلوب، لأنه لا يستطيع أحد وحده. ولأنه لا أحد مسؤول وحده، فإنه يبدو لي ظاهرًا جليًا في هذه اللحظة أن الاعتزال هو الحل.

وحتى لا أترك مجالا للقيل والقال..لا توجد أي خلافات شخصية بيني وبين جميع زملائي. أرجو أن يحرص الجميع على الدقة قبل أن يطلق أي كلمة دون التحقق من صحتها حتى لا يؤذي الناس بالباطل.

الكلمة أمانة سوف يحاسبنا الله عليها..وحتى لا أترك مجالا للقيل والقال سيتم نشر الحقائق تباعا.. وسيتم إعلان كل شيء للجمهور في حينه.. السلام والمحبة على الجميع وكل عام و الجميع بخير”.

وكان نشطاء على مواقع التواصل قد عبروا عن رفضهم لظهور خالد النبوي في مكانة متراجعة على الملصق الدعائي الخاص بمسلسل “لما كنا صغيرين”، بعد الفنانة ريهام حجاج.

مسلسل “لما كنا صغيرين” بطولة محمود حميدة، خالد النبوي، ريهام حجاج، نبيل عيسى، نسرين أمين، كريم قاسم ومحمود حجازي، تأليف أيمن سلامة، إخراج محمد علي، إنتاج أحمد عبدالعاطي.