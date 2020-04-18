السوبرستار راغب علامة: اللبناني شعب جبّار

شدد السوبرستار راغب علامة الى ان الشعب اللبناني شعب جبّار، تحمّل ما لم يتحمّله أيّ شعب في العالم.

وأشار السوبرستار في تغريدة أن الشعب اللبناني شعب جبّار، تحمّل ما لم يتحمّله أيّ شعب في العالم. “قانا” شاهد حيّ على صمود هذا الشعب وقوة إرادته، وإثبات لا شكّ فيه أن خلاصنا بوحدتنا وتضامننا. معاً يداً بيد استطعنا أن نقهر كلّ المِحَن والأزمات، وأن نروي بالدم طريق العزّة والكرامة”.

وكان السوبرستار قد أطلق مؤخراً أغنية جديدة بعنوان “أنتو أملنا” كلمات الشاعر نزار فرنسيس، الحان وتوزيع جان ماري رياشي. الكليب صوره المخرج سامي صعب.

الأغنية مؤثرة جداً قدّمها راغب بأسلوبه المميز واضعاً احساسه في هذا العمل الذي سيكون علامة فارقة في هذه المرحلة الصعبة من البلد وأهداها لكل محارب وصامد قرر أن يقتل الخوف والمرض والوباء وخاض معركة من أجل البقاء فهذه رسالة إلى البشرية، ودورنا كفنانين أن نكون حاضرين ومؤثرين، فالموجوع يتمسك ببارقة أمل، نحن الذين غنينا الحب والشوق والوطن.