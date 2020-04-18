بتوجيهات من صاحب شركة “لايف ستايلز ستوديوز” فهد الزاهد أنجز الأمر

يستعد الفنان المصري عمر كمال لطرح أغنية جديدة بعنوان “تحية للجيش الأبيض” أي الطاقم الطبي الذي يكافح فيروس كورونا المستجد.

الأغنية من كلمات ايهاب عبد العظيم، ألحان سامر ابو طالب، توزيع عمر إسماعيل، ميكس وماستر مصطفى رؤوف، سيتولى توقيعها المخرج اللبناني فادي حداد، الذي أكد لـ “الخليج 365” الى ان التصوير أنتهى وهو الآن في مرحلة المونتاج. وشدد ان العمل جميل يدعم الطاقم الطبي الذي يقف في الصفوف الأمامية لمواجهة فيروس كورونا.

وأضاف “حداد” ان الأغنية راقية مليئة بالطاقة الإيجابية وترفع من معنويات الجسم الطبي في ظل هذه الظروف الصعبة. وتم تنفيذ العمل بتوجيهات من صاحب شركة لايف ستايلز ستوديوز، رجل الأعمال فهد الزاهد، الذي قام بهذه اللفتة التكريمية المميزة.

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وقد خصّ عمر كمال “اليوم السابع”، بغناء مقتطف من الأغنية التي يقول مطلعها: “ألفين تحيه ومئة سلام يا جيشنا يا أبيض.. بأيديك هنوصل للسلام ولا يوم هنمرض.. خط الدفاع الأولي يا أمان وحصن متين قوي وياك بنطمن قوي وعليك بنسند.. كل الدكاتره والصيادله والممرضين كمان..واللي عامل واللي مشرف واللي قلبه على المكان.. بأسم كل شخص فينا بنشكرك يا أعظم كيان”.

الأغنية من انتاج شركة لايف ستايلز ستوديوز في أول تعاون مع الفنان عمر كمال الذي اشتهر مؤخراً بأغنية “بنت الجيران”.

هذا العمل الإنساني النبيل ما هو إلا تحية ودعم من لايف ستايلز ستوديوز وكل صنّاع الأغنية للجسم الطبي في كل أنحاء العالم خاصة بعد انتشار فيروس كورونا الذي حصد مئات الآلاف من الضحايا ما بين وفيات وإصابات.