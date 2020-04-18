ميلاد يوسف سعيد باستكمال تصوير "سوق الحرير" ويكشف عن شخصيته!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أعرب النجم السوري ميلاد يوسف عن سعادته باستكمال تصوير مسلسل "سوق الحرير" وهو تأليف حنان المهرجي وإخراج الأخوين بسام ومؤمن الملا وإنتاج ميسلون فيلم.

وقال يوسف لـ"فوشيا" إنه لم يتبق لانتهاء مرحلة تصوير العمل سوى أيام قليلة، شاكرا وزارة الإعلام السورية ومجلس الوزراء على قرارهم ومؤكدا في الوقت ذاته أنه وفريق العمل ملتزمون بكل الشروط الصحية والإجراءات التي أقرتها الوزارة لحماية كل فرق العمل في المسلسلات التي عاودت تصويرها.

وحول شخصيته في "سوق الحرير" كشف النجم السوري أنه يؤدي شخصية "أسعد" وهو رجل شهم ونبيل يتعرض للعديد من الظروف القاسية، ويمر بالعديد من المآسي خلال العمل لكن إصراره على الحفاظ على كرامته وكرامة الأشخاص من حوله تحمل سمات إنسانية تحرّض على الخير والمحبة.

وأضاف يوسف أن العمل يقع في الجانب الاجتماعي الذي تدور أحداثه في مدينة دمشق، ولا يعدّ عملا بيئيا خالصا فهو يتناول جوانب الحياة الاجتماعية والإنسانية في الفترة التي يتحدث عنها.

الحب جنون

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إضافة إلى "سوق الحرير" سيعرض لميلاد يوسف في رمضان عمل آخر سبق وتم عرضه قبل الموسم الدرامي وهو "حوا" من سلسلة "الحب جنون" إخراج فادي سليم وإنتاج غولدن لاين ويؤدي فيه النجم السوري شخصية "وديع" الذي يجد نفسه بين قصتي حب تختلفان في النبض والعلاقة. وفي النهاية لابد أن يكون الانتصار لـ "حوا".

فيلم "88 خطوة"

من جانب آخر، أعرب الفنان السوري عن سعادته بتوجه المؤسسة العامة للسينما بعرض الأفلام عبر منصة "فيميو" التي تتيح مشاهدة الأفلام بشكل مجاني بظل جائحة فيروس كورونا المستجد ولدعم الثقافة السينمائية، ومن بينها فيلم "88 خطوة" وهو فيلم متوسط الطول من بطولة ميلاد يوسف، سيناريو وإخراج أوس محمد وإنتاج المؤسسة العامة للسينما.

ويؤدي يوسف في العمل شخصية "فادي" وهو إنسان هادئ ومسالم يتعاطى مع تفاصيل الحياة اليومية بمفهوم بسيط بعيدا عن التعقيد.

ويتحدث الفيلم عن رحلة المعاناة التي يلاقيها "فادي" في الأسر عندما يخطف من مدينة عدرا العمالية ليصبح أسيرا في سجن التوبة عند المسلحين، مستعرضا آفاق تجربته مع صديقه الذي يتعرف عليه في السجن بينما يكون الثاني قد فقد ارتباطه بكل شيء، مستسلما لظروفه الأخيرة.