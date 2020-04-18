شكرا لقرائتكم "ارفعوا رؤوسكم".. كورونا يحول شرفات برلين لأعمال فنية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - فيما أغلقت الصالات الفنية والمتاحف أبوابها بسبب وباء كوفيد-19، يقدم نحو خمسين فناناً مقيماً في برلين أعمالهم على شرفات الأبنية ويدعون الجمهور إلى "زيارة حميمة" لاكتشاف إبداعاتهم.

من برلين

وأوضح تجمع الفنانين الذي أشرف على هذا المشروع في حي برنزلاوير برغ الفني في شرق العاصمة الألمانية "فيما حرية التنقل معلقة أصبحت الشرفات مواقع فريدة للعروض اليومية وللتعبئة المدنية".

وقال مفوضا المعرض أوفول دورموسوغلو ويوانا فارسا اللذان طلبا من الفنانين إطلاق العنان لمخليتهم "الشرفات هي مخارج طوارئ، للتنفس وتمضية الوقت في الشمس أو التدخين" في ظل الحجر المنزلي.

Advertisements

أعمال فنية في بريلين (فرانس برس)

ودعي المتنزهون والفضوليون في برلين حيث إجراءات الإغلاق أقل صرامة من مقاطعات ألمانية أخرى، إلى رفع رؤوسهم لمشاهدة هذه الأعمال ومنها سلم مصنوع من أغصان الأشجار وصور بالأبيض والأسود لأشخاص واقفين على شرفاتهم في أثينا أو قرطبة.

أعمال فنية في بريلين (فرانس برس)

وتتضمن إحدى المنشآت أجزاء طويلة من ورق المرحاض على واجهة مبنى تشهد على تهافت الألمان على هذا المنتج، الذي بات ثمينا منذ بدء انتشار فيروس كورونا المستجد في أوروبا.

أعمال فنية في بريلين (فرانس برس)

وقال المنظمون إن هذه التظاهرة الفنية "من دون ميزانية ومن دون افتتاح ولا حضور، هي نزهة حميمة بحثا عن مؤشرات حياة وفن".