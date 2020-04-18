انطلاق أوبريت "أنت أقوى" بمشاركة محمد منير وتامر حسني السبت

ينطلق أوبريت "أنت أقوى"، مساء اليوم السبت، والذي يشارك به كوكبة من نجوم الفن في الوطن العربي تضامنا مع الإنسانيه في رسالة من مصر لدعم متضرري كورونا المستجد، وبث حاله من التكاتف للعبور من الأزمه الراهنة.

وسيتم بث الأوبرات على القنوات وقناة اليوتيوب في تمام الساعة ٧ مساء بالتزامن مع الاحتفال به والعرض الأول من منطقة الأهرامات بالجيزة، أحد أهم وأشهر الأماكن في العالم لتدل الرسالة على عظمة مصر.

والأوبريت يشارك به النجم الكبير محمد منير والنجم تامر حسني والنجمة كارول سماحة والمطربة سميره سعيد والفنان وائل جسار والنجم التونسي صابر الرباعي.

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كما تم اختيار الأسماء القائمة على صناعة العمل بعناية بعناية فائقة حيث كانت البدايه مع الكاتب دكتور مدحت العدل والملحن عمرو مصطفي، ومشاركة أحد أهم الموسيقين الموزع نادر حمدي؛ والمخرج الكبير طارق العريان الذي مازال يعمل حتي اللحظة لتقديم عمل عالمي جديد.

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