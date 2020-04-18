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شكرا لقرائتكم خبر عن من الصبغة لممارسة الرياضة مع صديقاتها..هكذا ظهرت دوا ليبا باللوك الجديد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن النجمة العالمية دوا ليبا قررت أن تستفيد من وقتها خلال تواجدها بالحظر المنزلي الذاتي و قررت أن تغير الـLOOK الخاص بها لتظهر للعالم بإطلالة جديدة خطفت انظار الكثير من محبيها و عشاقها من مختلف الأعمار، فظهرت دوا ليبا البالغة من العمر ( 24 عاما ) بعد أن غيرت لون شعرها للون الوردى .
و لم تتردد دوا ليبا في نشر صورة التقطتها بطريقه الـ SELFIE MIRROR علي صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي الشهير " إنستجرام " و هي تقوم بصبغ شعرها .
و في الصباح ظهرت دوا ليبا باللوك الجديد، وهي تمارس التمرينات الصباحية مع صديقاتها المقربات كل منهن في منزلها .
يذكر أن دوا ليبا كشفت مؤخرا خلال تواجدها بالعزل المنزلي الذاتي بسبب انتشار فيروس كورونا أنها قررت البدء في تجهيز ألبومها الغنائي الثالث وذلك قبل الموعد المتوقع ، حيث أصدرت دوا ليبا مؤخرا ألبومها الثاني و الذي يحمل اسم " Future Nostalgia " و حقق نجاح كبير من الساعات الأولي لطرحة ولكن ألبومها الثالث قد يكون في طريقه للإطلاق في وقت اقرب مما كنا نعتقد، وذلك حسب موقع "bigtop40".
و كانت دوا ليبا اعترفت انها قررت أخذ خطوة إعداد ألبومها الغنائي الثالث بعد أن أفسدت جائحة كورونا خطة عملها لهذا العام ، حيث كان من المفترض أن تقوم بجولتها الغنائية في نهاية شهر أبريل الجاري والتي تم تأجيلها لذلك ستبدأ النجمة الشابة في التفكير في تفاصيل ألبومها الغنائي الثالث عاجلا".
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