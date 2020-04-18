شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. خطة متكاملة لنجوم رمضان للنجاة من فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد انتشار فيروس كورونا وبدء اتخاذ إجراءات شديدة في مصر، تساءل البعض عن مصير مسلسلات رمضان واحتمالية توقف التصوير وتأجيل العرض لما بعد رمضان.

وقتها صرح نقيب الممثلين الدكتور أشرف ذكى بأن هناك نية للإلغاء حفاظا على أرواح الجميع، لكن المفاجأة كانت في استكمال تصوير أغلب الأعمال.

فكيف حدث ذلك؟ هذا ما نستعرضه فى الفيديو التالى: