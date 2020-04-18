راسل كرو يستعيد ذكريات فيلم "A Beautiful Mind" بصورة مع جنيفر كونيلى

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ونشر راسل كرو، صورته برفقة جنيفر كونيلى، عبر صفحاته على منصات التواصل الاجتماعى، وكتب فى تعليقه عليها، "أحب هذه الفتاة.. تزوجت مرتين.. ممثلة رائعة.. أعتقد أننا نخرج الأفضل فى بعضنا البعض.. هذه الصورة من "A Beautiful Mind" فى مكان ما فى نيو جيرسى عام 2001"، فى المقابل تفاعل الجمهور مع الصورة وأثنوا على أداء الثنائى كرو وكونيلى مع بعضهما فى الأعمال الفنية.
وفى فيلم "A Beautiful Mind"، يجسد النجم راسل كرو شخصية عالم الرياضيات الشهير جون فوربس ناش الحائز جائزة نوبل، والذى يبدأ حياته باكتشاف ضخم يجعله سريعا أحد أهم علماء الرياضيات فى العالم.
يتعامل الجميع مع ناش باعتباره عبقريا حقيقيا، ويتزوج من إحدى طالباته المعجبات به، ولكن حياته تأخذ منحنى صعبا عندما يُصاب بمرض الانفصام فى الشخصية، ليبدأ فى التعرض لهلاوس مستمرة تؤثر على حياته.
ويشار إلى أن النجم العالمى راسل كرو، كان قد احتفل بمناسبة عيد ميلاده، مطلع الشهر الجارى، وتحديدًا يوم 7 أبريل، ويعد راسل كرو، واحد من أبرز نجوم هوليوود، حيث قدم سلسلة من أهم الأدوار خلال مسيرته الفنية، حفر بها اسمه بأحرف من ذهب فى مسيرته الفنية كواحد من أهم النجوم حول العالم، خاصة بعد عام 2000 الذى شهد نقطة تحول جذرية فى حياته، بعدما لعب بطولة gladiator ونال عنه جائزة الأوسكار وجائزة الجولدن جلوب.
ويذكر أنه فى يناير 2020، فاز النجم راسل كرو بجائزة أفضل أداء لممثل فى سلسلة محدودة أو فيلم موشن مصنوع للتلفزيون عن دوره فى The Loudest Voice، وتغيب راسل عن الحضور وذلك بسبب حرائق أستراليا.
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