شكرا لقرائتكم خبر عن حمدي الميرغني يظهر بـ 6 حلقات مع نادية الجندي ونبيلة عبيد فى "سكر زيادة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

يعود الفنان حمدي الميرغني، لتصوير مشاهده ضمن أحداث مسلسل "سكر زياده"، اليوم السبت في إحدي الفيلات بلبنان، حيث يظهر حمدي في 6 حلقات فقط ضمن أحداث المسلسل.

مسلسل "سكر زياده" تدور أحداثه في إطار كوميدى وهو أقرب للسيت كوم ويشارك في بطولته سميحة أيوب وهالة فاخر إضافة إلى العديد من ضيوف الشرف منهم أحمد فهمى، روجينا، بيومى فؤاد، مصطفى أبو سريع، مايان السيد، بدرية طلبة، هنادى مهنى، خالد أنور، سليمان عيد وأيضًا هيفاء وهبى إ

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المسلسل مأخوذ من الفورمات الأمريكي التى تدور أحداثه حول سيدتين تقومان بشراء فيلا من أحد الأشخاص، وعندما تذهبان لتسلم الفيلا تجدان أنفسهما اشتريا نفس الفيلا وتعرضا للنصب من صاحبها، وتجدان نفسيهما مضطرتين للإقامة معا وتدخلان في صراعات كبيرة، إلا أنهما مع مرور الوقت تتعرضان للعديد من الأزمات والمواقف الصعبة التي تجعلهما تتعاملان مع بعضهما وتصبح العلاقة أفضل بينهما.

يشار إلى أن الفنان حمدى الميرغنى يشارك في مسلسل "فلانتينو" من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامى إمام، بطولة الزعيم عادل إمام، وكل من دلال عبد العزيز، وداليا البحيرى، وفاء صادق، طارق الإبيارى، هدى المفتى، محمد كيلانى، رانيا محمود ياسين، إلهام عبد البديع، سليمان عيد، بدرية طلبة، أحمد فريد .

ويشارك أيضا في مسلسل "2فى الصندوق" كان يحمل اسم "روحين فى زكيبة" قبل تغييره وهو تأليف لؤى السيد وإخراج محمد مصطفى وأوس أوس ونهى عابدين وصلاح عبد الله وبيومى فؤاد وانتصار ورحاب الجمل وأحمد عبد الله محمود وهايدى رفعت ومحمد حسنى وياسر الطوبجى ومحمود الشرقاوى ومحمود عبد الغفار وتدور أحداث العمل فى إطار كوميدى.