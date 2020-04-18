شكرا لقرائتكم خبر عن بحبك .. سيرين عبد النور تغازل زوجها فى صورة أبيض × أسود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غازلت النجمة اللبنانية سيرين عبد النور، زوجها فريد رحمة، فى صورة جمعتها فى تركيا، ونشرتها عبر حسابها على انستجرام.

وظهرت سيرين فى الصورة مرتدية فستان أسود غامق اللون وهى تنظر لزوجها، صحبتها بتعليق: "بحبك".





من ناحية أخرى، طالبت النجمة اللبنانية سيرين عبد النورجمهورها عبر حسابها بموقع "انستجرام" بمشاركتها آيات من القرآن والإنجيل لبث الطاقة الإيجابية، فى ظل ما تمتلئ به مواقع التواصل من كلام قاسى، حيث وجهت رسالة بأن الظروف الحالية هى الوقت المناسب لكل إنسان لإعادة حساباته.

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وكتبت سيرين عبد النور تعليقا على صورة حديثة لها "اليوم الوقت المناسب بالظرف يللى نحن فيه إن الانسان يعيد حساباته قدام ربنا يسأل حالو أنا ليش عم بأذى بكلامى ليش عم بحقد بلا سبب أو مع سبب ليش ما بعيش وبعَّيش يللى حوليى بسلام ليش بدنا نحَّمل روحنا عبء وأعمال شريرة".





وتابعت سيرين: "بفوت على التواصل الاجتماعى بنصدم من كمية الحقد والكلام القاسى بحق بعضنا لا بالدين منتفق ولا على محبة الآخر منتفق كل الوقت تمسخر وأحكام وطاقة سلبية بدى أطلب من الناس الموجودة يشاركونى آيات قرآنية وآيات من الإنجيل تنهى عن الأذى".

واحتفلت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور، بيوم "جمعة الآلام" أو كما يطلق عليها "الجمعة العظيمة"، مؤكدة أن يسوع صلب لكن أحزاننا حملها، وأوجاعنا تحملها وهو مجروح لأجل معاصينا.

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