تراند اليوم : بالأسماء.. تسريب "مقلب رامز جلال" وهؤلاء أبرز ضحاياه

كعادته منذ سنوات لا يفوت رمضان إلا وقد ترك بصمته فيه، حيث انتهى الفنان رامز جلال من تصوير برنامج المقالب الذي سيتم عرضه في شهر رمضان الكريم نهاية الأسبوع الجاري.
وتداول رواد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تسريبات من فكرة البرنامج وكيف سينفذ رامز جلال مقلبه في الضيوف هذه المرة.
وقال النشطاء أن المقلب يدور حول سائق سيارة يعاني من تعب جسدي شديد وتبدو عليه أعراض الإصابة بفيروس كوروناـ حينها يشعر الضيف بالقلق الشديدـ وتبدأ الحلقة في تطور الأحداث، ولن يظهر رامز إلا في نهاية الحلقة.
ويستضيف رامز جلال أصدقاءه الممثلين والفنانين الذين يعتقدون أنه برنامج حواري مثل أي برنامج آخر.
"رامز مجنون" هو الاسم الرسمي الذي إختاره رامز لبرنامجه، ومن أبرز ضحاياه ياسمين عبد العزيز التي تظهر نادراً في البرنامج، وياسمين صبري، ومن فناني المهرجانات الجدد حسن شاكوش وحمو بيكا وعمر كمال، ولاعبي كرة القدم كهربا ورمضان صبحي وطارق حامد.