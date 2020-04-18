تراند اليوم : فنانة خليجية شهيرة تصدم الجميع: "مستحيل اتجوز رجل خليجي..أريده هنديًا"

نشأتها وبداياتها



ترفض الزواج من رجل خليجي



كثيرًا ما أثارت الفنانة البحرينية الشهيرة زينب غازي، الجدل بسبب تصريحاتها للصحافة والإعلام، والتي كان أكثرها جدلًا إعلانها رفضها التام للزواج من رجل خليجي، على الرغم من كونها خليجية، إلا أنه تريد أن يكون هنديًا.على الرغم من أن زينب غازي بحرينية إلا أنها انطلقت من الكويت، وتتقن اللهجة الكويتية، لدرجة أن أكثر الناس يظنون أنها كويتية.ولدت زينب غازي في البحرين يوم 21 تشرين نوفمبر عام 1994، وعشقت الفن منذ الصغر وشاركت في مسرحيات مدرستها، وقد واجهت صعوبات في إقناع أهلها لدخول المجال الفني، والذين كانوا يرفضون بشدة، حسب تعبيرها، ولكنها حاولت إقناع والدتها في البداية، وعندما إقتنعت أقنعت البقية، وكان شرطهم أن ترافقها والدتها إلى مواقع التصوير.وحاولت زينب غازي أن تبدأ مسيرتها الفنية في البحرين، لكنها عانت كثيراً في إقناع المخرجين في البحرين بأنها ممثلة موهوبة، وعندما لم يمنحها أحد الفرصة التي تحتاجها، قررت الرحيل الى الكويت والبحث عن فرصة لها هناك، وبالفعل فقد ذهبت إلى الكويت برفقة والدتها وشقيقتها وقابلت المخرج محمد دحام الشمري، الذي وثق بموهبتها ومنحها الفرصة التي تنتظرها، لتكون إنطلاقتها الأولى في عالم التمثيل في عام 2013، في مسلسل "سر الهوى"، الذي جسدت فيه شخصية "روان".أبدت زينب غازي في مقابلة تلفزيونية، رفضها التام بالزواج من رجل كويتي أو خليجي عموماً، مشيرة إلى رغبتها في الزواج من رجل يحمل الجنسية الهندية.وذكرت زينب غازي الأسباب التي دفعتها للتفكير بالزواج من رجل هندي، وأهمها أنها من عشاق الثقافة الهندية، ولديها طموح بالوصول إلى عالم بوليوود عن طريق الإرتباط بأحدهم، والحصول على فرصة للتمثيل في السينما هناك.

فكرت في الاعتزال

كشفت زينب غازي في مقابلة تلفزيونية إنها فكرت في إعتزال التمثيل، بسبب التراجع والإنحدار الذي يشهده الوسط، موضحة أن الفن حالياً أصبح قائماً على "الإستعراض"، وليس الأداء، إذ ترغب الممثلات في إبراز جمال حقائبهن أو عمليات أنفهن أو الفيلر الذي قمن بحقنه، من دون الإهتمام بالعمل والأداء الفني.

"التاتو والصلاة"

أثارت زينب غازي حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خلال مقابلة تلفزيونية بعد أن وجهت لها المذيعة سؤالاً عن "التاتو"، ومدى قبولها بأن يقوم رجل برسمه لها، لتقول أن هذا الأمر يتوقف على مكان "التاتو" الذي تريده هي.

وسألت المذيعة زينب عن الصلاة، "هل تؤديها أم لا؟"، فأجابت بأنها تصلي، فإستنكرت المذيعة إجابتها لأنها تضع "تاتو" على يدها، وواجهتها بأن "التاتو" من المحرمات في الإسلام، لتقول لها زينب غازي أن هذا يعود للعادات والتقاليد، وأن التاتو الذي على يدها فوق الجلد وليس تحته.

