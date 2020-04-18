في دورته الـ 8.. إيمي إسلام تفوز بجائزة الممثلة الأولى بمهرجان إبداع

فازت الفنانة إيمي إسلام بجائزة الممثلة الأولى، بمهرجان إبداع في دورته الثانية، للكليات المتخصصة عن مسرحية أخر المطاف كلية فنون سينمائية. Advertisements وأعربت إيمي إسلام عن سعاداتها عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قائلة: الحمد لله .. خدت جايزة ممثلة أولى بمهرجان ابداع 8 للكليات المتخصصة عن مسرحية اخر المطاف كلية فنون سينمائية .. مش مصدقة .. شكرًا للمخرج المبدع محمد زكي .. شكرًا دكتور أيمن الشيوي .. شكرًا زمايلي الفنانين والمخرجين المنفذين المبدعين. بوك، قائلة: الحمد لله .. خدت جايزة ممثلة أولى بمهرجان ابداع 8 للكليات المتخصصة عن مسرحية اخر المطاف كلية فنون سينمائية .. مش مصدقة .. شكرًا للمخرج المبدع محمد زكي .. شكرًا دكتور أيمن الشيوي .. شكرًا زمايلي الفنانين والمخرجين المنفذين المبدعين. ومن ناحية أخرى تشارك الفنانة إيمي إسلام في بطولة مسلسل شاهد عيان، وهو من تأليف أحمد مجدي، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي، وبطولة كل من حسن الرداد، بسمة، هنا شيحة، محمد لطفي، وليد فواز، ريم عبد القادر، كريم عبد الخالق، محمد خميس.

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