نشر الفنان علي ربيع، صور دعائية جديدة لمسلسله الرمضاني "عمر و دياب"، وذلك عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام". وعلق ربيع على الصور قائلاً:ان شاء الله ٥ ايام ونتفرج علي مسلسل #عمر و دياب اوعدكم بحاجه قويه تبسطكم اصعب ظروف اشتغلت فيها بس جمهور مصر والوطن العربي اهالينا وشعبنا لازم يفرح ويضحك وينسي الهم" علي مسلسل #عمر و دياب اوعدكم بحاجه قويه تبسطكم اصعب ظروف اشتغلت فيها بس جمهور مصر والوطن العربي اهالينا وشعبنا لازم يفرح ويضحك وينسي الهم" تدور أحداثه في حلقات منفصلة متصلة حول شابين عاطلين متورطين في إمضاء إيصالات أمانة ويبحثان عن وظيفة لسداد الديون، من بطولة علي ربيع، ومصطفى خاطر، وكارولين عزمي، بجانب عدد كبير من النجوم الشباب، والمسلسل من إخراج معتز التوني.



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كانت هذه تفاصيل خبر علي ربيع عن مسلسله الرمضاني "عمر و دياب": شعبنا لازم يفرح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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