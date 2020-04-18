تامر عاشور يشوق جمهوره لحفله الغنائي الثاني "أون لاين"

يستعد الفنان تامر عاشور لثاني حفلاته الغنائية "أون لاين"، وذلك حسب ما أعلن على حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر.

وأعلن عاشور عن الحفل قائلاً:"توكلنا على الله بعد نجاح اول حفل اون لاين على قناتي الرسميه على اليوتيوب في الشرق الاوسط الحفله

الجايه قريب قوي هعلن عنها ان شاء الله وهتكون بشكل غير اللي فات لجمهوري وبدون مقابل اكيد جدد باقتك واتفرج".

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يذاع الحفل بعد نجاح أولى حفلاته التي أُذيعت منذ 3 أسابيع، وبلغ عدد مشاهداتها

أكثر من مليون مشاهدة على قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وتصدره مراكز البحث الأولى، ونسبة مشاهدات عالية وقت عرضها، واستمرت لمدة تزيد عن ساعة، وقدم مجموعة غنائية مميزة من ألبومه "أيام" منها "خلصانة الحكاية، في بالي، قولوله سماح، من غير مااحكيلك"، بالإضافة إلى مجموعة من أغنياته القديمة "كلموها عني، انت اخترت، مابتهزش".