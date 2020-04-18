العربي اهالينا وشعبنا لازم يفرح ويضحك وينسي الهم انتظروناااا في رمضان".
روج الفنان علي رببع لمسلسله الجديد "عمر ودياب" الذي من المقرر ان يخوض به السباق الرمضاني المقبل، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير انستجرام.
وكتب على عبر صفحته قائلا :"ان شاء الله ٥ ايام ونتفرج علي مسلسل.. عمر و دياب اوعدكم بحاجه قويه تبسطكم اصعب ظروف اشتغلت فيها بس جمهور مصر والوطن
يذكر أن "عمر ودياب" بطولة علي ربيع، مصطفى خاطر، محمود الليثي، محمد محمود، نهال عنبر، أحمد الشربيني، من تأليف مصطفى عمر، فاروق هاشم، إخراج معتز التوني.
كانت هذه تفاصيل خبر علي ربيع لجمهوره: 5 ايام ونتفرج على عمر ودياب أوعدكم بحاجة قوية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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