إليسا: كنيسة القيامة مشتاقة للناس

حرصت المطربة اليسا بتهنئة الأقباط بعيد القيامة، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع التغريدات القصير تويتر.

وكتبت إليسا في تدوينة عبر حسابها قائلة: "كنيسة القيامة مشتاقة للناس والعجقة هالسنة بانتظار فيض النور. بس بيكفي نآمن برسالة الرجا تا نتأمل السنة الجايي نرجع نشوف مشهد النور والناس المؤمنة.. كل سنة وإنتو بخير".

يذكر أن أخر أعمال المطربة اليسا اغنية "هنغني كمان وكمان"، كلمات شادي نور وألحان محمد يحيى وإنتاج شركة روتانا.

وكانت مفاجأة الأغنية هي ظهور النجمة هيفاء وهبي، وهي تستمع إلى أغنية إليسا الجديدة بكل انسجام، ورقصت على أنغامها، عبر خاصية الاتصال بالفيديو. فيض النور. بس بيكفي نآمن برسالة الرجا تا نتأمل السنة الجايي نرجع نشوف مشهد النور والناس المؤمنة.. كل سنة وإنتو بخير".يذكر أن أخر أعمال المطربة اليسا اغنية "هنغني كمان وكمان"، كلمات شادي نور وألحان محمد يحيى وإنتاج شركة روتانا.وكانت مفاجأة الأغنية هي ظهور النجمة هيفاء وهبي، وهي تستمع إلى أغنية إليسا الجديدة بكل انسجام، ورقصت على أنغامها، عبر خاصية الاتصال بالفيديو.



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