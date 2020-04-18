جيهان مصطفي: نشاط مكثف لإذاعة إسكندرية في رمضان ومسلسل "أعصابك ياكابتن" مفاجأة جديدة

أكدت جيهان مصطفي مدير عام إذاعة الإسكندرية، أن نشاطاً مكثفاً خلال شهر رمضان المبارك ستشهده إذاعة إسكندرية من خلال مجموعة من البرامج المتميزة في جميع المجالات بالإضافة إلي مسلسل إذاعي بعنوان ( أعصابك ياكابتن ) الذي يعتبر مفاجأة بكل المقاييس ، فكرة الناقد الرياضي علي البحراوي ، وتأليف حنان غانم، واخراج داليا دبور.
يذكر أن جيهان مصطفى ،بدأت العمل بالإذاعة عام 1992 مذيعة برامج أوروبية، وقارئة نشرة إنجليزية.
وقدمت "جيهان" برامج ابرزها فلاش و الموسوعة السياحية، كنوز من المكتبة العربية ، الفن السابع ، منوعات صحفية ، وأجرت العديد من الحوارات باللغة الانجليزية مع قناصل وسفراء الدول الأجنبية والجاليات الأجنبية الموجودة بالإسكندرية، بالإضافةالى تغطية المهرجانات التي تقام بالاسكندرية مثل مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي و مهرجان السياحة والتسوق ومهرجان سكندريات العالم و مهرجان الموسيقى العربية و تغطية افتتاح مكتبة الإسكندرية.
انتقلت الى العمل كمذيع هواء وقارىء نشرة رئيسية بالإذاعة عام 2012، وقدمت العديد من البرامج المباشرة على الهواء باستضافة العديد من الكتاب والصحفيين والسياسيين وقادة الرأي بمصر .
كما قامت بتغطية للأحداث السياسية كالانتخابات الرئاسية والبرلمانية، والاستفتاءات، وحصولها على عضوية لجنة النصوص الغنائية التابعة لرئاسة الهيئة الوطنية بالإعلام.
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